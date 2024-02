Roberto Carlos posta raro clique com a neta Giovanna - Reprodução Internet

Publicado 02/02/2024 07:56 | Atualizado 02/02/2024 09:18

Rio - A equipe do cantor Roberto Carlos postou no perfil oficial do artista no Instagram uma rara foto em que ele aparece ao lado da neta Giovanna, de 24 anos, filha de Dudu Braga. "Será que você sabe quem é essa mulher maravilhosa ao lado de Roberto Carlos? É a sua neta Giovanna, filha mais velha de Dudu Braga", dizia a legenda da imagem.

Os fãs ficaram impressionados com a postagem. "Meu Deus! Lembro dela criança... eita", disse uma pessoa. "Os olhos... iguais aos seus e aos do Dudu", comentou outra admiradora. "Parece com a avó dela", afirmou uma seguidora, citando Nice Rossi, que morreu nos anos 1990, vítima de um câncer de mama.

Além de Giovanna, Dudu Braga também é pai de Gianpietro e Laura. Ele morreu aos 52 anos, em 8 de setembro de 2021, vítima de um câncer no peritônio.