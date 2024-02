Lucas Lima e Sandy - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 11:15

Rio - Lucas Lima publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (01), um vídeo onde mostra detalhes do imóvel onde está morando após se divorciar de Sandy

O músico morava com a cantora em uma casa localizada em Campinas, no interior de São Paulo. A filha de Xororó continua no local com o filho do ex-casal, Theo, de nove anos.

Nas imagens, é possível notar que o apartamento de Lucas não ostenta luxos e contém uma estante de livros, vaso de planta, contas para pagar e um sofá de couro.

Lima e Sandy anunciaram a separação em setembro do ano passado, após 24 anos de relacionamento. Por meio de um texto, eles reforçaram que a decisão não foi impulsiva.

"Não foi uma decisão fácil. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", escreveram.