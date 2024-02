Jade Picon e MC Daniel curtem dia de praia no Rio - Dilson Silva/ Agnews

Publicado 02/02/2024 12:35 | Atualizado 02/02/2024 12:35

Rio - Jade Picon teve uma companhia mais que especial em seu tradicional treino de futevôlei. Nesta sexta-feira (2), MC Daniel resolveu prestigiar a amiga em sua aula matinal e aproveitaram para curtir juntos um dia na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Apesar do tempo fechado na cidade, a influenciadora não deixou de se refrescar no mar após o fim do treino e exibiu o corpo sarado. Já o funkeiro, aproveitou para fazer exercício na barra em aparelhos distribuídos na orla da praia.