MC Cabelinho fala sobre vaidade Reprodução

Publicado 02/02/2024 10:26

Rio - MC Cabelinho, de 28 anos, surpreendeu ao afirmar que é uma pessoa extremamente vaidosa. O cantor, que se classificou como "metrossexual", alegou que, nos últimos anos, tem cuidado ainda mais da própria aparência.

"Ultimamente, eu estou sendo mais [vaidoso]. O tempo vai passando e eu estou ficando mais vaidoso, cuidando mais de mim. Metrossexual… Faz unha, limpa a sobrancelha, afina o bigode, sabe como é?", comentou o artista em uma entrevista concedida ao programa "Na Piscina com Fê Paes Leme".

Na sequência, o cantor aproveitou para relembrar a decisão de tomar uma anestesia geral para tatuar as costas. "Contratei uma equipe médica, fechei uma sala de cirurgia, os médicos disseram que era possível e eu tomei anestesia geral, dormi por 8 horas, fiquei entubado, porque era nas costas. Tatuei as costas toda", afirmou ele que, no passado, chegou a ter o rosto da ex-namorada, a atriz Bella Campos, desenhado na pele.