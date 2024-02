Karoline Lima e Léo Pereira contam detalhes sobre o início do romance - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira contam detalhes sobre o início do romance Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 21:21 | Atualizado 08/02/2024 21:39

Rio - Karoline Lima e Léo Pereira, revelaram para os seguidores nesta quinta-feira (8), no Stories do Instagram, como o romance deles começou. O casal, que assumiu o namoro recentemente, abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas dos internautas.

fotogaleria

"Ele vai contar a versão dele", começou Karol. "Foi pelo Instagram. Eu vi que você me seguia lá, dei moral pra ela, chamei ela", completou o jogador.



"Eu não lembro muito bem disso. Segundo ele, eu seguia ele. A menina que trabalha pra ele, falou: 'como assim a Karol te segue?!". E ele, que não é bobo nem nada, me mandou um direct. E aí depois a gente se viu no Garota VIP pela primeira vez", explicou a influenciadora.

A mãe de Cecília ainda disse que os dois já engataram o romance no primeiro encontro. "Aí a gente começou, desde o Garota VIP, grudado. E olha no que deu". A influenciadora tirou outra curiosidade dos fãs e contou que seu signo é Áries e o dele Aquário.

Na última segunda-feira (5), Léo Pereira pediu Karoline em namoro durante a celebração do aniversário de 28 anos do jogador.