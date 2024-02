Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 18:20

Rio - O ex-BBB Eliezer, que recentemente viajou para o Alasca em busca da Aurora Boreal, abriu os valores de sua aventura, nesta quinta-feira (08).

"É caro, bem caro. Um dos destinos mais caros que já fui não tem como falar ao contrário, mas vale cada centavo", começou ele.

"Vamos lá, por alto: Iglu - R$ 25 mil (total das diárias). Alimentação - US$ 100 por dia (média) foram 15 dias, ou seja, US$ 1.500 = R$ 7.500. Hotel do esqui: R$ 4.500. Transporte: US$ 1 mil = R$ 5 mil. Spa: R$ 500. Passagem: R$ 4 mil", continuou. O valor aproximado da viagem é de R$ 46.000.