Viih Tube revela primeira palavra dita pela filha, LuaReprodução

Publicado 05/02/2024 16:35

Rio - Viih Tube utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (5), para revelar qual foi a primeira palavra dita pela filha, Lua. Em seu story do Instagram, a influenciadora compartilhou um print de uma conversa com Eliezer, que está no Alasca , e brincou com a situação.