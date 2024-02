Larissa Manoela curte dia de sol no Rio de Janeiro - Reprodução do Instagram

Publicado 05/02/2024 11:51

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, curtiu o dia ensolarado desta segunda-feira em uma praia do Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz compartilhou uma série de cliques em que aparece de biquíni e encantou os fãs com sua beleza e boa forma.

"Voltei pra minha casa", escreveu ela na legenda. O marido da artista não se conteve e se declarou para a amada através dos comentários. "Te amo".

Larissa também recebeu uma chuva de elogios dos amigos e admiradores. "Perfeita", disse Maisa Silva. "Maravilhosa", afirmou um internauta. "Musa do verão", disse outro. "Corpo escultural", opinou uma terceira pessoa.