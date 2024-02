Kéfera faz alerta sobre busca por magreza extrema - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 19:53

Rio - Kéfera Buchmann, de 31 anos, alertou os seguidores nesta segunda-feira (5), através do Stories no Instagram, sobre a realização de dietas sem o acompanhamento de profissionais. A atriz, que tem seguido e compartilhado uma rotina de alimentação e treinos, falou sobre os riscos da busca por um corpo perfeito e dos gatilhos que a busca por uma magreza extrema.

"Como mulher e influenciadora, eu falo essas coisas de cutting e bulking [tipos de dietas], mas sempre falo pra vocês que não é essa loucura de emagrecer e ser 'seca'. Infelizmente, está na moda essa magreza excessiva vista como muito bonita, nas passarelas, até mesmo pelas influenciadoras e por pessoas que acompanhamos", iniciou Kéfera."Essa não é a minha intenção, é um assunto bem delicado! E eu estou tendo uma rotina cada vez mais parecida com a de um atleta de fisiculturismo, minha rotina de treino e de alimentação. E acho muito importante dizer, assim como eu sempre falo para vocês, que eu estou sendo assistida: eu tenho profissionais que cuidam da minha saúde e cuidam das minhas estratégias, tanto de treino quanto de alimentação. Então, não faça as loucuras sozinha. Se você tem transtorno alimentar, tenha um profissional que olhe especificamente para isso", disse.Kéfera ainda fez um apelo para as pessoas que se sentem engatilhadas pela rotina dela: "Já fui o tipo de pessoa que seguia gente que não me fazia bem escutar e eu não quero ser essa pessoa. Quem leva minha rotina como inspiração, beleza. Mas quem fica entrando em uma pilha, pula fora, menina".