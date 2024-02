Mel Fronckowiak reflete sobre ter completado 36 anos de vida - Reprodução/Instagram

Mel Fronckowiak reflete sobre ter completado 36 anos de vidaReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 18:33 | Atualizado 05/02/2024 18:34

Rio - Mel Fronckowiak, casada com o ator Rodrigo Santoro, decidiu compartilhar alguns ensinamentos que aprendeu em seus 36 anos de vida. Nesta segunda-feira (05), a apresentadora encantou seguidores com um vídeo cheio de registros de sua família e de mensagens inspiradoras.



"Quando você faz 36 anos, você descobre que já não tem mais 30 e poucos, mas também falta um pouquinho pra chegar nos 40. Quando você faz 36 anos, a [cor da] raiz [do cabelo] já não dura o mês inteiro das férias, mas você descobre que tem raízes muito mais profundas e importantes. Quando você faz 36 anos, você se sente jovem demais ainda, mas com uma experiência pra não repetir certos erros e não insistir em certos pessoas. Quando você faz 36 anos, você descobre que a vida é mais simples do que parecia quando você tinha 20 e poucos. Quando você faz 36 anos, você descobre, principalmente, que o amor próprio é o amor mais honesto que existe. Que viver é dolorido, mas também maravilhoso. Que o tempo vai passar, você querendo ou não. E que estar com pessoas que você ama em um lugar onde se sente em casa é o maior dos presentes", disse a influenciadora na publicação.O clipe mostra uma série de filmagens das férias de Mel, onde a mãe coruja aparece passeando na praia com a filha, Nina, ou agarradinha com o marido. A jornalista também surge sozinha em diversos momentos, curtindo a própria companhia à beira-mar ou se refrescando com um mergulho no oceano.Fãs não perderam a chance de dar parabéns para a escritora nos comentários do post: "Uma das coisas que mais gosto em você é sua visão do mundo e como ele parece belo através dos seus olhos. Feliz 36", desejou uma internauta. "Atraso de duas semanas completamente aceito! Que vídeo lindo! Amei", elogiou outra. "Mel, seu dom é me emocionar sempre! Vocês são lindos demais, eu não aguento", admitiu uma terceira. "Maravilhosa, sou sua fã. Admiro você desde os 12 justamente pelo seu jeitinho! Ótimo texto, parabéns", escreveu mais uma.