Adriane Galisteu posa com maiô ousado em dia de sol no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 16:37

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (5), no Stories do Instagram, em que exibe suas curvas. A apresentadora apareceu usando um maiô preto decotado e fio dental na varanda de um hotel luxuoso de frente para o mar no Rio de Janeiro.