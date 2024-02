Eliezer - Reprodução/Instagram

EliezerReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 15:23 | Atualizado 05/02/2024 15:45

Rio - Eliezer contou nas redes sociais neste domingo (04) que o hotel onde estava hospedado no Alasca , nos Estados Unidos, pegou fogo. O influenciador digital é marido de Viih Tube.

fotogaleria

Por meio de um texto, ele explicou que está bem e que passou por um "susto muito grande". O ex-BBB quis primeiro falar com a sua família, antes de fazer um pronunciamento oficial. Viih Tube e a filha do casal não viajaram com Eliezer.

"Eu não consigo dizer o que aconteceu porque simplesmente eles (pessoal do hotel) não falaram pra gente o que houve. Estávamos dormindo, o alarme de incêndio começou a tocar no hotel inteiro, eu fui até o corredor e tava todo mundo dos outros quartos no corredor (acho que na mesma que a minha, tentando entender)", começou ele.

Em seguida, ele contou como se sentiu. "Começou uma voz dentro do quarto dizendo pra evacuar o hotel imediatamente, sem nenhum pertence, e usar as escadas, não o elevador, e foi isso que fizemos. Fiquei em pânico porque estamos no andar número 5 e o hotel inteiro descendo na mesma hora", concluiu.