Isabella Scherer conta detalhes do primeiro dia de aula dos filhos gêmeosReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 15:39 | Atualizado 05/02/2024 15:39

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, mostrou detalhes da primeira experiência dos filhos, Mel e Bento, na creche em que vão estudar. Nesta segunda-feira (05), a atriz contou que os pequenos ainda estão em processo de adaptação na escolinha, mas que ela e o marido, Rodrigo Calazans, estão bastante otimistas com a reação dos herdeiros ao seu primeiro dia.

"Foi muito legal. A gente chegou e sentou em um banco lá fora, aí as crianças foram pra 'sala de aula' sozinhos pra brincar com as tias. O primeiro dia da adaptação são 20 minutos, mas quando deu a hora de ir embora, eles não queriam vir. A Mel quase chorou pra gente voltar. A carga horária oficial vai ser de 5 horas, mas amanhã eles vão ficar 2. Só que a gente acha que eles vão se adaptar super rápido, porque eles amaram. Acho que ajuda muito eles serem dois e estarem juntos, se fosse só uma criança talvez fosse mais difícil deles só irem e esquecerem da gente", explicou a influenciadora em seus stories do Instagram. Mais cedo, a ganhadora do 'MasterChef' de 2021 já tinha estourado o "fofurômetro" ao compartilhar um registro das crianças prestes a saírem de casa para conhecer a escola. Os gêmeos completaram seu primeiro ano de vida em agosto e são fruto do casamento de Isabella com o modelo, que estão juntos desde 2020.Internautas se derreteram pelos pequenos e foram ao X, o antigo Twitter, para admirar o crescimento dos filhos da chef: "Não tava preparada pra ver os gêmeos da Isa Scherer indo pro primeiro dia de aula. Que coisa mais linda!", escreveu uma pessoa. "Meu Deus, os 'pequenúsculos' da Isa Scherer já tão indo pra escolinha, gente. Eu vou chorar", brincou outra. "Eles são muito lindos, parabéns! Não acredito que já cresceram tanto", comentou uma terceira. "Tava vendo a Isa Scherer falando da adaptação das crianças e lembrei que também tive que fazer isso com a minha filha kkk Muito gostosa essa fase", disse mais uma.