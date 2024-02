Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem show de Zeca Pagodinho - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem show de Zeca PagodinhoReprodução do Instagram

Publicado 05/02/2024 10:49 | Atualizado 05/02/2024 10:56

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se divertiram bastante no s how de Zeca Pagodinho no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, neste domingo. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a atriz aparece sambando ao lado do amado na plateia e até aplaude a performance dele. No local, os dois também trocaram carinhos e posaram para fotos juntos.

fotogaleria

Diogo, inclusive, foi uma das atrações da apresentação, em comemoração aos 40 anos de carreira de Zeca e seus 65 anos de vida. Além do cantor, Iza, Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Djonga e Marcelo D2 também participaram do espetáculo, que se tornará um audiovisual.

O repertório do show, que sofreu um atraso de 20 minutos, contou com 31 músicas, entre elas os hits "Deixa a vida me levar", "Samba pras moças", "Saudade louca", "Maneiras" e "Vacilão". Pretinho da Serrinha comandou a abertura do evento. Famosos como Cissa Guimarães, Regina Casé, Mariana Ximenes e Juliana Knust prestigiaram a apresentação.