Marcus Buaiz e Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 20:24 | Atualizado 05/02/2024 20:27

Rio - Isis Valverde compartilhou fotos no Bloco da Preta, incluindo ao lado do noivo, Marcus Buaiz e recebeu uma declaração em uma rede social nesta segunda-feira (5).

"Você me inspira", escreveu o empresário."Amo vocês", comentou Preta Gil.

Os dois começaram a namorar no ano passado e ficaram noivos em dezembro. Esse é primeiro relacionamento dele após o fim do casamento com Wanessa Camargo com quem tem dois filhos, José Marcus, 11 anos, e João Francisco, 8.