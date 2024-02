Mariana Rios aproveita neve acumulada para desinchar rosto em viagem para Aspen, nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 19:30 | Atualizado 05/02/2024 19:55

Rio - A atriz Mariana Rios, de 38 anos, está em Aspen, no Colorado (EUA), e ainda não se adaptou à diferença de quatro horas do Brasil. Nesta segunda-feira (5), a influenciadora acordou um pouco mais tarde do que de costume e resolveu testar uma solução para o inchaço que sentia no rosto.