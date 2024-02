Carol Dantas celebra aniversário de Neymar - Reprodução

Publicado 05/02/2024 18:50

Rio - Carol Dantas utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (5) para celebrar o aniversário de Neymar, que está completando 32 anos. A influenciadora é mãe de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, e aproveitou para fazer uma homenagem para o craque em seu story do Instagram.

"Uma bela foto fazendo uma das coisas que você mais ama fazer para te dar parabéns. Feliz aniversário! Tenho certeza que você está aproveitando seu dia do jeitinho que você gosta. Já já estamos todos juntos para comemorar sua vida. Deus te abençoe", escreveu Carol.