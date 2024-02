MC Ryan SP, Giovanna Roque, Bruna Biancardi e Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 20:10 | Atualizado 05/02/2024 20:34

Rio - Giovanna Roque, mãe da filha de MC Ryan, compartilhou nesta segunda-feira (5), em seu Instagram, uma foto onde ela e o funkeiro apareciam ao lado do jogador de futebol e de Bruna Biancardi. O encontrou aconteceu na festa de aniversário do jogador, que completou 32 anos hoje.

Os internautas foram à loucura e questionaram uma possível retomada do relacionamento entre Ryan e Giovanna, e Neymar com Bruna. "Alugou um triplex na minha cabeça agora", brincou o fã. "Eu que acho que a bruna não terminou com o Neymar, só colocou na internet por causa das pessoas atacando ela", opinou mais um. "Os 'casais' que não são 'casais'", disse outro.



A semelhança entre Giovanna e Bruna também deu o que falar. "Só eu que achei, que a Gi parece com a Bruna?", falou o seguidor. "Não tinha reparado o tanto que elas parecem", comentou uma segunda pessoa. "Uai, parece que são irmãs", disse uma terceira.