Pabllo Vittar arranca suspiros com seu look ousado para primeiro dia de bloco em São PauloReprodução/Instagram/Victor Ribeiro

Publicado 05/02/2024 20:24

Rio - Pablo Vittar aumentou a temperatura das redes ao mostrar seu look para o primeiro dia de shows do 'Carnaval da Pabllo', seu tradicional bloco em São Paulo. Neste domingo (04), a artista decidiu inaugurar as celebrações deste ano com uma lingerie ousada e deixou fãs de queixo caído com sua beleza.

"Paulinha Abelha ficou conhecida por ser vocalista do grupo 'Calcinha Preta'. A cantora desligou-se da banda no início de 2010 para integrar a 'GDO do Forró', mas em 2018 voltou pro 'Calcinha', onde permaneceu até seu falecimento. Ela foi homenageada pelo grupo com a música 'Paulinha', que se tomou uma de suas canções mais conhecidas. Abrindo o #CARNAVALDAPABLLO, Paulinha é a homenageada de hoje! Ela não está mais entre nós, mas estará sempre presente em nossos corações e nas memórias da minha infância", contou a morena na legenda de seu vídeo.Pabllo ainda fez outra postagem com o modelito, compartilhando uma série de cliques onde aparece usando um vestido branco translúcido, com top, corset, botas e um boá de plumas da mesma cor para completar. No post em formato de carrosel, a "drag queen" aproveitou novamente a música 'Baby Doll', do 'Calcinha Preta', só que ao invés de surgir dançando ao som da faixa, ela incluiu um trecho da letra na descrição das imagens. "E quando você toca em mim", escreveu a influenciadora.Seguidores logo foram aos comentários para encher a cantora de elogios por sua aparência impecável para a apresentação: "Como é bom ser fã desta artista. Entrega tudo sempre", declarou uma pessoa. "Fico emocionado em ver sua homenagem porque pra nós gays nordestinas do forró, Paulinha foi a primeira diva. Carregou com orgulho a bandeira, defendendo seu posicionamento sempre que podia. Obrigada, Pabllo. Ela merece!", afirmou outra. "É da calcinha preta que eu gosto! Ficou lindíssima, mãe. Paulinha nunca será esquecida!", exclamou uma terceira. "Eu tô todo arrepiado, Pabllo! Que linda homenagem, agora só falta regravar esse hit no 'batidão'. A colmeia fica feliz e a Paulinha também, tenho certeza que ela amou ser representada", garantiu mais uma.