Vanessa LopesReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 17:59 | Atualizado 05/02/2024 18:21

Rio - Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, divulgou nesta segunda-feira (5), através do Stories no Instagram, um boletim médico atualizado sobre a saúde da filha. O empresário informou que a influenciadora permanece em tratamento psiquiátrico, mas tem evoluído e já está liberada a retomar algumas atividades.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado", informou o boletim.