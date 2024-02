Viviane Araujo encanta os seguidores ao compartilhar fotos com o filho - Reprodução

Viviane Araujo encanta os seguidores ao compartilhar fotos com o filhoReprodução

Publicado 05/02/2024 17:55

Rio - Viviane Araujo encantou os seguidores ao compartilhar uma série de fotos ao lado do filho, Joaquim, de 2 anos. O pequeno é fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Guilherme Militão e fez caras e bocas ao posar ao lado da mãe.

fotogaleria

"Muito amor para vocês", disse Viviane na legenda da publicação. Guilherme, por sua vez, não perdeu a oportunidade de se declarar para os dois. "Como eu amo vocês", escreveu acompanhado de um emoji de coração.

Nos comentários, os internautas elogiaram os registros da mãe e filho. "Essas fotos estão perfeitas", disse um seguidor. "Vocês são lindos demais", afirmou outro. "Muito fofo", ressaltou um fã.

Confira: