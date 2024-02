Eliezer compartilha fotos com aurora boreal - Reprodução

Publicado 05/02/2024 21:41

Rio - Eliezer utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (5), para compartilhar uma foto com a aurora boreal. O influenciador, que foi para o Alasca só para ver o fenômeno caracterizado pela formação de luzes no céu , não escondeu a emoção com o registro e ainda brincou com o possível nome da próxima filha dele com Viih Tube.

"To apaixonado! Viih Tube acho que temos o nome da nossa próxima filha [risos]. As fotos dessa viagem estão diferente e brilhantes e posso falar… são as fotos mais lindas que eu já tirei (depois das com a Lua, é claro [risos]), escreveu Eli na legenda da publicação.

"Aurora boreal, o que é, onde vive, o que come [risos] Brincadeiras a parte eu não sou nenhum professor mas como é uma curiosidade e duvida de muita gente, passa pro lado que eu expliquei (do meu jeito) o que é a aurora boreal, porque ela muda de cor, porque tem que ir tão longe pra ver, onde ela acontece… essas coisas. São as fotos mais lindas da minha vida", afirmou o influenciador, que compartilhou um vídeo explicando sobre o fenômeno.

