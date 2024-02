MC Guimê posa só de toalha - Reprodução / Instagram

MC Guimê posa só de toalhaReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 21:32

Rio - MC Guimê, de 31 anos, postou nesta segunda-feira (5), em seu Instagram, um clique de toalha no banheiro. O volume na toalha usada pelo cantor chamou a atenção dos internautas e deu o que falar nos comentários do post.

fotogaleria

"De bem com a vida…", escreveu Guimê na legenda da publicação.Os seguidores se divertiram nos comentários da foto. "Só reparei na toalha", disse uma pessoa. "Armado, chefe?", brincou outro. "Com essa banana nanica?", provocou mais um. "Eu te entendo, Lexa", disparou a pessoa. "Acho que a Lexa trocou por um maior", falou a internauta.Guimê está solteiro desde o término do casamento com Lexa , anunciado em setembro de 2023.