Jay-Z critica o 'Grammy Awards' em discurso para receber prêmio Reprodução/Twitter

Publicado 05/02/2024 17:14

Rio - O cantor Jay-Z gerou bastante repercussão nas redes após alfinetar o Grammy por nunca ter concedido o prêmio de 'Álbum do Ano' para sua mulher, Beyoncé. Neste domingo (04), o artista ganhou o prêmio 'Dr. Dre de Impacto Global' e aproveitou a oportunidade para levantar um questionamento sobre os critérios da academia.

"Não queria constranger ela, mas [Beyoncé] tem mais Grammys que qualquer um e nunca ganhou de álbum do ano. Mesmo pelas suas métricas, isso não bate. Alguns dos artistas [indicados] vão pra casa hoje sentindo que foram roubados. Alguns de vocês podem ter sido roubados. Quando fico nervoso, acabo contando a verdade", declarou Jay-Z quando foi receber a estatueta concedida a profissionais que contribuiram para edificar a música negra. A diva do pop é, realmente, a artista mais premiada na história do 'Grammy Awards', com um recorde de 32 vitórias e 88 indicações. Ela vem conquistando cada vez mais atenção desde que lançou seu celebrado álbum, 'Renaissance', em 2022.Não demorou para que usuários da antiga rede do passarinho fossem ao X para opinar sobre o comentário polêmico do empresário: "Case com alguém que te defenda igual o Jay-Z defende a Beyoncé! Caraca, que discurso potente o do Jay Z no Grammy, vocês viram? Vale assistir pra começar a semana bem!", escreveu a atriz Giovanna Ewbank. "Certeza que isso estava entalado na garganta do Jay-Z desde o ano passado (ou 2016). Só que ano passado foi o ápice. Ver a mulher entregar nada menos que um 'Renaissance' e perder pro HARRY STYLES. Falou tudo e mais um pouco", afirmou um internauta. "O discurso de Jay-Z me fez lembrar que Diana Ross, que completa 80 anos esse ano, nunca ganhou um Grammy. E estamos falando de quem criou o modelo do artista pop tal qual conhecemos", pontuou outro. "A cada ano que passa, o Grammy só mostra o quanto o discurso do Jay-Z está certo, os brancos no padrão dos norte-americanos sempre vão ganhar", afirmou uma terceira.