Killer Mike é detido após vencer três categorias do GrammyReprodução de vídeo / Chris Gardner / Storyful

Publicado 05/02/2024 14:31

São Paulo - O rapper Killer Mike foi algemado e escoltado pela polícia de Los Angeles na arena Crypto, logo depois da alegria que teve durante a cerimônia do Grammy no domingo (4), ocasião em que ganhou seus três prêmios, um após o outro, mostra um vídeo postado pelo "The Hollywood Repórter".

O representante da delegacia responsável pela prisão de Mike disse que o rapper foi detido após uma briga na arena, perto das 16h. Ele foi autuado por conduta violenta. O músico, cujo nome real é Michael Render, foi solto por conta própria às 20h37 (horário local), e deverá se apresentar no tribunal em Los Angeles em 29 de fevereiro.



A equipe de Mike não respondeu imediatamente aos e-mails ou mensagens pedindo por respostas. "A única coisa que limita sua idade é não ser verdadeiro sobre ela ou sobre o que está fazendo", Mike, de 48 anos, disse nos bastidores. Ele ganhou por Melhor Perfomance de Rap, Melhor Música de Rap e Melhor Álbum de Rap.

"Aos 20 anos de idade, eu achava que era legal ser um traficante", ele disse. "Aos 40, eu comecei a viver com o arrependimento das coisas que fiz. Aos 45, eu comecei a fazer rap sobre isso, Aos 48, eu estou aqui de pé como um homem cheio de compaixão e empatia pelas coisas que fiz", disse.



A primeira vitória de Mike veio logo após ele ganhar por Melhor Performance de Rap com Scientists & Engineers. Ele também levou para casa o prêmio de Melhor Música de Rap. O single tem participação de Andre 3000, Future e Eryn Allen Kane. Mike também faturou o prêmio de Melhor Álbum de Rap com Michael.



Antes de domingo, o último Grammy de Killer Mike foi em 2003, quando ganhou por The Whole World como Melhor Performance de Rap em duo ou grupo. Quando recebeu seu terceiro prêmio neste domingo, o rapper de Atlanta, EUA, gritou: "Sweep! Atlanta, it’s a sweep", que pode ser traduzido como "levar de lavada".



Como um membro da banda Run the Jewels, Mike, junto com o produtor El-P, emplacou quatro álbuns aclamados pelos críticos. Ele fez sucesso na música como um ativista social e político contra a desigualdade de pessoas pretas, relações de raça, e se tornou um suporte da campanha eleitoral do senador Bernie Sanders, em 2016, nos Estados Unidos.



O ganhador do Grammy foi apresentador da série documental da Netflix TW com Killer Mike, estreada em 2019, que fala sobre assuntos que afetam a comunidade negra. Ele também fez um pedido para acalmar um protesto contra a violência policial que se tornou agressivo em Atlanta.