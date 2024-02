Primeiro show da turnê 'Zeca Pagodinho 40 anos', no Engenhão - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 21:27

Rio - Zeca Pagodinho deu início à comemoração de seus 40 anos de carreira, neste domingo, debaixo de uma forte chuva, no Rio. O cantor, que também celebrou os 65 anos de vida, embalou centenas de pessoas em um show repleto de sucessos, realizado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O repertório do espetáculo, que sofreu um atraso de 20 minutos, contou com 31 músicas, entre elas os hits "Deixa a vida me levar", "Samba pras moças", "Saudade louca", "Maneiras" e "Vacilão". A apresentação ainda teve abertura de Pretinho da Serrinha e participações especiais de Iza, Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Iza, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2. Entre o público, também estiveram famosos como Cissa Guimarães, Regina Casé e Paolla Oliveira.

Após passar pelo Rio, a turnê "Zeca Pagodinho 40 anos" passará por mais de dez cidades, entre elas São Paulo, Curitiba, Brasília, Salvador e Belo Horizonte.