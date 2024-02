Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Carol Sampaio no Bloco da Favorita, no Centro do Rio - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 04/02/2024 10:13 | Atualizado 04/02/2024 13:15

Rio - Com look inspirado em roupa usada por Xuxa, Pedro Sampaio agita foliões com o Bloco da Favorita, na manhã deste domingo (4), em três trios elétricos, na Rua 1º de Março, no Centro do Rio. Além do DJ, o evento, tradicional por tocar funks cariocas e outros estilos musicais.

Neste ano, o Favorita, que tem um público estimado de 250 mil pessoas, conta com apresentação de Feyjão e uma homenagem a cantora Preta Gil.

Paolla Oliveira, que se apresentou no último ensaio técnico da Grande Rio na noite de sábado (3), na Sapucaí antes do desfile oficial, acordou cedo e para estrear como apresentadora de um bloco, a convite do TikTok.

“Ninguém acorda às 5h se a expectativa não for boa. Temos maquiagem, um belo costeiro, cabeça e tudo, vai ser lindo. Vou puxar a galera, mas depois tem Pedro Sampaio, não tem como dar errado. Já amo o Bloco da Favorita há um tempão, faz tempo que não participo, mas o TikTok, uma plataforma supermoderna e jovem, me fez o convite. Eu vou apresentar, não sou muito disso. Mas vou entregar a magia do carnaval”, disse animada a atriz.

O megabloco, conhecido por arrastar multidões, começou a se concentrar ainda vazio, mas rapidamente foi enchendo com foliões ansiosos por diversão. Apesar do clima quente, a energia contagiante dos foliões não diminuiu, como a dupla Dennis Gomes dos Santos e Miranda Nascimento que estavam animados desde a concentração. "Eu gosto da harmonia e da alegria do povo. Tirando os roubos, os furtos, eu acho maravilhoso", disse o jovem.

Para Miranda Nascimento, que participa do segundo bloco neste ano, o Carnaval é curtição. "A alegria do povo, o fervo e o calor humano. Eu acho que isso só o brasileiro tem", acrescentou.

O desfile teve início às 9h20, com a apresentação de Paolla Oliveira, que animou a multidão ao apresentar o DJ Pedro Sampaio. O hit "Novinha" foi entoado levando o público ao delírio e a rebolar até o chão.

Nesta edição do herdeiro do famoso "Baile da Favorita", foi marcado por confetes voando sobre a multidão, colocando todos para dançar ao som de "Galopa", "Cavalinho", "No Chão Novinha", outros sucessos e ritmos como o Axé.

Sampaio, que agitou a festa, também estava com expectativas altas para o evento: 'Minha música é a cara do Carnaval. A gente tem o topo 1 no Brasil hoje. Então, tenho a oportunidade de comandar um bloco pela primeira vez. O Carnaval no Rio é êxtase para mim, é a quentura do povo brasileiro”, compartilhou o DJ Pedro Sampaio.

Além da versatilidade e criatividade nas tradicionais fantasias, as plaquinhas e arcos também se destacaram no Carnaval deste ano. O casal Ana Carolina Ferreira Gomes Santos e Douglas Vinícius Nunes estava combinado com uma plaquinha que dizia "eu sou a encrenca dela" e um arco escrito "encrernca"; os adereços foram comprados a caminho do bloco. Para eles, o importante era curtir e se divertir. "O que me motivou a escolher esta fantasia foi o amor. Viemos para curtir as músicas, ter muita alegria e marcar a nossa vida", contou Ana Carolina.



A esteticista Pamella Santos e os amigos escolheram a fantasia de 'paquita' para aproveitarem o dia juntos. "Quem nunca quis ser paquita quando criança, né? Então, a oportunidade que temos é no Carnaval e em todo megabloco estamos aqui pelo Centro para curtir", contou empolgada a esteticista.



Já a foliã Adriana Barbosa Pereira, 52 anos, declarou o amor pelo carnaval e elogiou a organização do bloco: "Está sendo maravilhoso, a organização está de parabéns. As pessoas estão bem tranquilas, sem brigas. Eu amo carnaval, mas já tinha alguns anos que eu não vinha e neste ano, é o meu primeiro ano de volta e está muito bom", disse.

Famosos como Douglas Silva e o ex-BBB Ricardo Alface também fizeram questão de aproveitar a folia.