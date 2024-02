Preta Gil no evento Noite da Aclamação, em Salvador, na Bahia - Leo Franco / Agnews

Publicado 04/02/2024 07:00

Salvador - Preta Gil foi uma das ilustres convidadas do evento "Noite da Aclamação", promovido por Lore Improta e Léo Santana, em Salvador, na Bahia, para ajudar as Obras Sociais Irmã Dulce. Durante o baile de gala, Preta conversou com a reportagem do DIA e falou sobre seus planos para o Carnaval, a comemoração dos 15 anos do Bloco da Preta, a recuperação do câncer de intestino e muito mais. Confira!

Preta, qual é a importância de um evento como a "Noite da Aclamação" para Salvador?



Eu sou devota de Santa Dulce, sou doadora assídua do hospital e acho muito importante que Lore (Improta) mobilize tantas pessoas importantes pra ajudar o hospital. E você fazer isso através da arte e da cultura, enaltecendo a nossa terra, enaltecendo a nossa arte, os nossos artistas é algo muito importante. A Bahia recebe muita gente de fora, muitos turistas e é importante ter um evento com essa magnitude em Salvador. A gente vê bailes no eixo Rio/SP… Por que não Salvador também sediar um evento tão bonito como Lore e Leo (Santana) estão propondo. Acho que é um evento que chegou pra ficar e eu tenho certeza que sim. Dentro das minhas possibilidades, sempre que possível, estarei aqui.



Este ano, você disse que ficará mais quietinha durante o Carnaval. Como você está lidando com essa ausência das festividades?



Eu acho que eu estou mais presente até. Porque Carnaval não é você estar no lugar, é você celebrar a vida. Então, o Carnaval é você carnavalizar. Eu estou viva, eu sobrevivi, eu passei por uma barra muito pesada, eu quase morri, mas eu lutei e venci. Então, eu estou mais presente do que nunca no Carnaval e isso é um estado de espírito. Isso não tem a ver com você estar em lugares ou ocupar lugares. Tem a ver com você se sentir feliz, plena. Eu estou muito assim nesse momento, então eu vou estar muito presente no Carnaval.



O Bloco da Preta este ano vai ser um pouquinho diferente, mas ele continua sempre muito aguardado…



Sim, esse ano eu não posso desfilar na rua por limitações de saúde. Os meus médicos ainda não me liberaram, eu ainda tenho um ano bem árduo de reabilitação, o tratamento deixa sequelas chatas no nosso organismo, então eu ainda preciso me fortalecer. O show deste domingo, no Rio, é em comemoração aos 15 anos do bloco. Para isso, vários amigos realmente se colocaram a disposição pra me ajudar a comemorar essa data. Então, vão ter muitas participações para que eu possa fazer um show e ficar tranquila. Eu não sei como vai ser, ainda não subi no palco, ainda não fiz um show inteiro. Já fiz participações em shows com a família, ou cantar com um amigo aqui, outro acolá, mas um show inteiro ainda não fiz. Pra isso vários amigos vão me ajudar, dar as mãos e eu vou conseguir entregar essa grande festa em comemoração aos 15 anos do bloco.



E como está sendo a receptividade do seu novo EP, "De Volta ao Sol", que você lançou recentemente?



Está sendo muito lindo. São canções que meus fãs amaram. Lancei recentemente a terceira música desse EP, com o Marcio Victor, é uma música que eu amo chamada 'Axé Disco'. Tem também 'De Volta ao Sol' e 'Na Batucada', que eu amo, são composições minhas com meus parceiros. Estou muito feliz de ter entregado algo muito importante, composições minhas, músicas que falam da minha alma, meu coração e que têm uma produção que eu fui lapidando ao longo desse um ano, então estou muito feliz.



Quais são os seus planos para este ano?



Atualmente é tudo muito hoje, aqui e agora. Ainda tem exames periódicos pra fazer... Eu tenho exames mais importantes pra fazer no final de fevereiro. Estou em remissão do câncer. São cinco anos com essa atenção. Mas eu estou me sentindo muito bem, estou avançando cada vez mais na minha reabilitação.



A gente vai te ver na Sapucaí este ano?



Não. Não vão me ver. Eu vou passar o Carnaval inteiro aqui em Salvador, no Expresso, o camarote da família, recebendo os nossos convidados. Talvez pode ser que eu vá nas Campeãs porque isso é um hábito que eu tenho desde criança, desde que a Sapucaí inaugurou literalmente... A gente (família da Preta) passa o Carnaval em Salvador e nas Campeãs a gente vai ver as escolas que venceram. Eu tenho verdadeira paixão também pela Sapucaí. Se eu for, será nas Campeãs.

