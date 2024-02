Simone visitou barracão da Portela e posou com funcionários. Na imagem, a artista com a secretária Rosana Rosa - Reprodução Facebook

Publicado 05/02/2024 09:48 | Atualizado 05/02/2024 09:53

A cantora Simone será uma das estrelas que vão participar do desfile da Portela. Durante visita ao barracão, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, a artista conheceu detalhes dos preparativos da agremiação e confirmou presença na Avenida.



"Estou muito impressionada com tudo o que vi aqui", destacou Simone em vídeo publicado pela escola no Instagram. A cantora contou, também, que virá "no chão, perto da bateria".



Ainda na ida ao barracão, na última quinta-feira (2), Simone, que segue em turnê comemorativa pelos 50 anos de carreira, posou para fotos com funcionários e se reuniu com o presidente Fábio Pavão.





No início de janeiro, a estrela da MPB participou de um show que reuniu artistas portelenses e outros nomes identificados com o samba. Liderada por Teresa Cristina, a apresentação, que celebrou o centenário da maior campeã do Carnaval, aconteceu no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo.



Familiarizada com o universo do sambas-enredo, Simone é dona de uma das gravações mais conhecidas do clássico "O Amanhã", apresentando pela União da Ilha em 1978. Já no fim da década de 1980, a artista defendeu o samba-enredo da Tradição na Avenida. Além disso, também dedicou um disco inteiro ("Café com Leite", de 1996) ao repertório de Martinho da Vila.



A Portela será a segunda escola a desfilar na segunda-feira (12). O enredo é "Um Defeito de Cor", dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. O tema é inspirado no premiado livro homônimo de Ana Maria Gonçalves.