Erika Januza participa do ensaio técnico da Viradouro - Paulo Tauil e Léo Franco / AgNews

Publicado 05/02/2024 09:12

Rio - Erika Januza, de 38 anos, marcou presença no ensaio técnico da Viradouro, no Sambódromo, na noite deste domingo. Rainha de bateria da agremiação, a atriz deu um show de simpatia e samba no pé à frente da Furacão Vermelho e Branco. Na ocasião, a artista, que apostou em um body brilhoso, ainda atraiu olhares devido ao corpo sarado.

Quem também participou do ensaio foi Lorena Improta, que é musa da escola. A dançarina e mulher de Léo Santana usou um look que representava o Marfim, elemento que era usado pelas Guerreiras Mino no pacto de lealdade à Dangbé.

Neste ano, a Viradouro vai levar para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente.