Rafa Kalimann arrasa em ensaio técnico da Imperatriz Leopoldinense - Leo Franco e Paulo Tauil / AgNews

Rafa Kalimann arrasa em ensaio técnico da Imperatriz LeopoldinenseLeo Franco e Paulo Tauil / AgNews

Publicado 05/02/2024 09:50

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, participou do ensaio técnico da Imperatriz Leopoldinense, na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. Musa da escola de Ramos, a atriz surpreendeu ao usar um look icônico de Luiza Brunet durante o treino. O figurino foi utilizado pela ex-modelo e empresária no carnaval de 2011, quando ainda era rainha de bateria da verde, branco e ouro.

fotogaleria

"Que honra passar na Sapucaí no ensaio técnico hoje com o presente da eterna rainha Luiza Brunet. Roupa usada em 2011 e pra sempre lembrada!", escreveu a ex-BBB, que distribuiu sorrisos em sua passagem pela Avenida, além de sambar muito.

Neste ano, a Imperatriz será a sexta e última escola a desfilar no domingo de Carnaval. A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Viera.