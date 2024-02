Nathalia Hino, rainha de bateria da Estácio de Sá, samba debaixo de chuva no Morro de São Carlos - Cris Cândido / Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 04/02/2024 22:01 | Atualizado 04/02/2024 22:03

Rio - Nathalia Hino, rainha de bateria da Estácio de Sá, mostrou estar cada vez mais dedicada ao sambar debaixo de chuva durante o ensaio da escola, realizado no Morro de São Carlos, no Rio. A influenciadora, que não se deixou abalar pela mudança climática na cidade, revelou que tem grandes expectativas para o desfile oficial, na próxima sexta-feira.



"Eu amei estar aqui, no Morro do São Carlos! A recepção é sempre mais calorosa! Adoro ver a comunidade se jogando na bateria, a união faz a força", celebrou a morena, que ainda aproveitou para degustar o churrasquinho ofertado no treino."Eu amo um churrasquinho. Não existe combinação mais perfeita do que samba, churrasco e cerveja", disse a rainha, bem-humorada.