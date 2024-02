Gabi Martins em ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel - Ag News / Anderson Borde

Publicado 04/02/2024 06:00

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, se prepara para fazer bonito na Marquês de Sapucaí! Em seu terceiro ano como musa da Vila Isabel, a cantora e ex-BBB tem marcado presença nos ensaios da agremiação, que levará para a Avenida a reedição do enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", de 1993, feito aulas de samba, além de intensificar os treinos e cuidar mais da alimentação devido a proximidade do Carnaval.

"Essa preparação não para. Quando o carnaval acaba eu continuo cuidando da alimentação e com os treinos. Nessa época, perto assim, fico mais disciplinada, restrinjo um pouco a alimentação, intensifico os treinos de musculação e cardio diários, fora as aulas e os ensaios que ficam bem mais frequentes. Gosto de fazer massagens e drenagens que faz bastante diferença no meu corpo para o desfile", afirma Gabi.

Para 'riscar o chão' do Sambódromo, a artista faz aulas de samba com Mayara Lima, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. "Tem sido maravilhoso. Por ela ser rainha, a experiência dela é bem rica nos detalhes, a postura, o carisma, a respiração. Adoro me encontrar com ela, se tornou uma pessoa especial para mim, com toda certeza", diz a cantora, que recorda as críticas que recebeu no carnaval de 2022 devido a falta de samba no pé. "As críticas me fizeram evoluir muito, transformei as críticas em construtivas para que eu evoluísse tanto no lado emocional quanto profissional. Foi um “despertar” para eu buscar meu fortalecimento e confiança".



A Vila Isabel desfila na segunda-feira, dia 12, e Gabi não esconde sua empolgação. "Estou bem animada! A preparação de toda a escola está linda, todo mundo muito empolgado", ressalta. Questionada sobre sua fantasia, a musa faz suspense. "Essa é a pergunta de milhões, vai valer a pena guardar segredo até lá, vocês vão ver! Mas garanto que a fantasia está belíssima com brilho, cor e do jeitinho que eu adoro".

A artista, no entanto, entrega o que faz momentos antes de entrar na Avenida. "O que eu sempre faço é me conectar comigo, ficar mais quietinha para me concentrar e procuro orar bastante. No ano passado, eu liguei para minha pastora para ela orar por mim, para que eu ficasse tranquila, porque tudo pode acontecer ali, né? Eu já tive problema com fantasia que saiu do lugar, em um ensaio de rua deu ruim com meu look, tive que improvisar", diverte-se.