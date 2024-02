Celebridades marcam presença no baile de Carnaval da Vogue

Rio - Inúmeros famosos marcaram presença no baile de Carnaval da Vogue, que ocorre na noite deste sábado, no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio. Entre os nomes presentes, estiveram as atrizes Erika Januza — que também é rainha de bateria da Viradouro — e Clara Buarque, neta do cantor Chico Buarque. Ainda participaram da festa os influenciadores Mari Maria, Adam Smith, Lele Burnier, Bianca DellaFancy e Ivan Baron.

Para o baile deste ano, a Vogue escolheu o tema "Galáctika", que sugere uma noite cósmica, vibrante e estelar. A festa carnavalesca ainda será registrada em um live de, aproximadamente, três horas de duração, que ficará disponível no Tik Tok.

