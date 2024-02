Tradicional lavagem da Sapucaí ocorreu na noite deste sábado (3) - Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 03/02/2024 20:02

Rio - A tradicional cerimônia de lavagem da Marquês de Sapucaí aconteceu na noite deste sábado (3). O evento, que ocorre anualmente no Sambódromo, foi realizado pelas baianas das escolas de samba cariocas, e também contou com a participação de católicos, umbandistas e candomblecistas, sob o objetivo de emanar boas energias para os desfiles do Carnaval de 2024.

Logo após a cerimônia, aconteceram os ensaios técnicos da Grande Rio, Beija-Flor e Vila Isabel, que testaram a luz e o som do ambiente. Já no domingo, a partir das 19h, será a vez da Mangueira, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense encerrarem a temporada de treinos no Sambódromo.

Tanto a lavagem, quanto os ensaios, são abertos ao público, de forma gratuita. Aqueles que não conseguiram se deslocar até a Sapucaí, também poderão assistir aos eventos através de uma live realizada no canal oficial do Rio Carnaval, no YouTube.

Participação feminina

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher também participou da tradicional cerimônia de lavagem da Sapucaí. O evento contou com a presença de mais de 300 mulheres, que frequentam os equipamentos da Secretaria da Mulher, e desfilaram pela Avenida carregando as faixas "Carnaval + Seguro para as mulheres", "Respeita as minas" e "Depois do não, é assédio".



A ação faz parte da campanha Carnaval + Seguro para as mulheres, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o combate ao assédio. Para a secretária da Mulher, Joyce Trindade, o projeto é fundamental para manter a harmonia da festa.



"O Carnaval é a maior festa da nossa cultura e precisa ser também uma época em que todas as mulheres se sintam seguras. Estaremos na Sapucaí reforçando a nossa missão de assegurar que as mulheres tenham sua dignidade garantida e conscientizando a população sobre o combate à violência. Sempre é tempo de enfatizar que depois do não, é assédio. Queremos promover um carnaval com respeito e acolhimento para todas", afirmou Joyce.

Programação

Sábado (03/02)

Lavagem da Sapucaí

Horário: 19h

Local: Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Entrada franca

Ensaios Técnicos

Grande Rio - 19h

Beija-Flor - 20h30

Vila Isabel - 22h



Domingo (04/02)

Ensaios Técnicos

Mangueira - 19h

Viradouro - 20h30

Imperatriz - 22h