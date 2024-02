Rafa Kalimann explora Sambódromo e 'estuda' a avenida para desfile - Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann explora Sambódromo e 'estuda' a avenida para desfile Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 22:02 | Atualizado 02/02/2024 22:04

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, compartilhou nesta sexta-feira (2), no Stories do Instagram, um momento no qual caminha pela Marquês de Sapucaí vazia. A atriz revelou que foi conhecer em detalhes o local, já que esse ano fará sua estreia como musa da Imperatriz Leopoldinense.