Rafa Kalimann participa de ensaio de rua da Imperatriz - Victor Chapetta / Agnews

Rafa Kalimann participa de ensaio de rua da ImperatrizVictor Chapetta / Agnews

Publicado 29/01/2024 11:43

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, tem se dedicado para fazer bonito em sua estreia na Marquês de Sapucaí. Musa da Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do carnaval carioca, a atriz e apresentadora compareceu ao último ensaio de rua da escola, em Ramos, na noite deste domingo. Com um vestido coladinho roxo, a influenciadora digital sambou muito debaixo de chuva e esbanjou simpatia durante todo o percurso.

fotogaleria

No Instagram, Rafa revelou que se emocionou durante o ensaio. "Nosso último ensaio de rua foi ainda mais especial. Essa chuva veio lavar tudo, que energia! Me emocionei", comentou.

Neste ano, a Imperatriz será a sexta e última escola a desfilar no domingo de Carnaval. A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Viera.