Lexa participa de ensaio técnico da Unidos da TijucaVictor Chapetta / Agnews

Publicado 29/01/2024 09:11

Rio - Que disposição! Horas depois de comandar seu bloco no Centro do Rio, Lexa, de 28 anos, marcou presença no ensaio técnico da Unidos da Tijuca, no Sambódromo, na noite deste domingo. Rainha de bateria da agremiação, a cantora deu um show de simpatia e samba no pé mesmo debaixo de chuva. Com um look azul, a Sapequinha atraiu olhares devido ao corpo escultural.