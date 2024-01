Patrícia Miranda vai curtir os blocos de rua no Rio - Anderson Borde / Divulgação

Patrícia Miranda vai curtir os blocos de rua no RioAnderson Borde / Divulgação

Publicado 28/01/2024 06:00 | Atualizado 28/01/2024 07:45

Rio - Prepare a fantasia e o glitter, porque já é carnaval na cidade maravilhosa. Neste domingo há mais de 20 blocos espalhados pelo Rio, incluindo o da Lexa, no Centro, nesta manhã. E para manter a energia lá no alto é preciso se alimentar bem. Um sanduíche natural antes de se jogar na folia é uma boa pedida, assim como o consumo de frutas. Depois de gastar muita energia, é indicado um almoço completo.

"Durante a folia, gastamos muita energia! Energia para o corpo é sinônimo de consumo de carboidratos, então, para não ficarmos indispostos e ter hipoglicemia durante a folia, precisamos consumir boas fontes de carboidratos antes e depois do bloquinho", explica a nutricionista Carol Caldas.

A profissional, então, aconselha: "Antes de ir, faça um sanduíche com pão integral, folhas, pasta de frango. Essa combinação traz tudo o que o nosso corpo precisa: um bom carboidrato, fibras para dar saciedade e proteína para compor nossa massa muscular e não sentirmos dores nas pernas. Após o bloco, pode comer comida mesmo: purê, salada e proteína. As frutas também são indicadas e podem ser consumidas antes ou depois dos blocos", sugere.

Essa é a maneira ideal de repor as energias para seguir na maratona de blocos, que dura até o fim de semana seguinte ao carnaval. "Todo folião quer completar o percurso do bloco com energia total e é isso que ter uma alimentação rica em carboidratos bons e proteína traz: músculos fortes para não ter dores, energia para se manter de pé e pulando durante o bloco. Garantindo animação durante todos os dias da folia", comenta Carol, que também alerta para a importância da hidratação, principalmente nos dias quentes. "Durante o bloco, capriche na água mesmo consumindo bebida alcoólica! Assim você se hidrata e evita a ressaca no dia seguinte".

Rainha da ala de Passistas do Salgueiro, Patrícia Miranda adianta que vai se jogar nos bloquinhos. "Sou uma foliã nata. O ritmo do período de carnaval é intenso, então, ter uma alimentação e hidratação reforçada é fundamental para eu me manter de pé (risos). Eu sou da turma do unidos da salada, proteína, muita água, isotônico e frutas em abundância e que eu possa levar na pochete. Mesmo curtindo a doidado, não me permito furar a alimentação", reforça.