Publicado 27/01/2024 15:31 | Atualizado 27/01/2024 15:41

Rio - A empresária Rose Nascimento terá reinado duplo no carnaval de 2024. A beldade foi coroada como nova Rainha de Bateria da Caprichosos de Pilares, que vai desfilar no dia 13 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, pela Série Prata. A escola será a décima terceira a desfilar com o enredo "A cobra vai fumar" do carnavalesco Fran Sérgio. Além disso, também vai estrear à frente dos ritmistas da União do Parque Acari.

Com vasta experiência na avenida, não será a primeira vez de Rose na Intendente Magalhães. A empresária já desfilou como Madrinha de Bateria do Império da Uva e da Curicica. Na Sapucaí, estará brilhando à frente da bateria da União do Parque Acari e já foi musa Lins Imperial.

"Desde o dia que recebi o convite fiquei lisonjeada. Amo o carnaval da Intendente Magalhães e ser Rainha de bateria da Caprichosos de Pilares é uma imensa honra. Quero fazer parte desta rica história que a agremiação tem e se Deus quiser ser campeã e subir para a Sapucaí", revela Rose.