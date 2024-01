Evento vai reunir Salgueiro e Império da Tijuca - Alex Nunes

Publicado 27/01/2024 09:19 | Atualizado 27/01/2024 09:27

Rio - A Rua Conde de Bonfim, no coração da Tijuca, Zona Norte do Rio, será palco de um grande evento gratuito neste domingo (28), a partir das 17h. Na reta final do Carnaval, a via receberá os ensaios do Império da Tijuca e do Salgueiro (19h).

O trecho percorrido fica entre as ruas José Higino e Uruguai, que sofrerão interdições no trânsito. Os ensaios vão contar com a presença de todos os segmentos e alas de comunidade, além dos torcedores das duas agremiações, que podem acompanhar a festa pelas calçadas.

O último encontro das duas escolas na rua havia sido em 17 de dezembro de 2023.

O Império da Tijuca vai desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro, com o enredo "Sou Lia de Itamaracá cirandando a vida na beira do mar”, do carnavalesco Junior Pernambucano, pela Série Ouro. A proposta é homenegar os 80 anos da cantora Lia de Itamaracá.

Já o Salgueiro, que está em busca do décimo título de sua história, pisa na Sapucaí no domingo, dia 11, com o enredo "Hutukara", do carnavalesco Edson Pereira. O tema exalta a cultura yanomami.