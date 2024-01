Viviane Araújo pronta para o ensaio técnico da Mancha Verde - Hallyson Bysmarck / Divulgação

Publicado 27/01/2024 22:35

Rio - Viviane Araújo usou um look arrasador no ensaio técnico da Mancha Verde, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A artista é rainha de bateria da escola há quase 20 anos. A agremiação levará a agricultura para o Anhembi em "Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta". O tema será desenvolvido pelo carnavalesco André Machado.







Viviane estava usando um biquíni cruzado, com franjas verdes e muito dourado. A rainha ainda estava com uma cabeça estilo coroa, com muitas pedrarias também douradas e verdes. A beldade também é rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro.