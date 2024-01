Desfile das escolas vão acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro - Léo Queiroz / Divulgação

Publicado 27/01/2024 14:18 | Atualizado 27/01/2024 14:21

Rio – Os apaixonados por Carnaval que quiserem comprar ingressos para as arquibancadas populares (setores 12 e 13) dos desfiles do Grupo Especial deverão realizar a reserva de forma virtual, na próxima quarta-feira (31), no site da Liesa , das 9h às 11h.

O pagamento deverá ser feito no próximo sábado (3), das 9h às 15h, presencialmente no estande da Central de Vendas, montado atrás do setor 11 do Sambódromo. Depois, vão restar apenas ingressos para alguns camarotes, vendidos no site RioCarnaval , já que todas as entradas de arquibancadas estão esgotadas.