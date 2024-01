Katarina Harmony, rainha de bateria da escola Arrastão de Cascadura - Divulgação

Katarina Harmony, rainha de bateria da escola Arrastão de CascaduraDivulgação

Publicado 27/01/2024 13:51

Rio - Após se tornar oficialmente rainha de bateria da Sereno de Campo Grande, durante ensaio técnico da agremiação na Sapucaí, Katarina Harmony foi coroada majestade dos ritmistas do Arrastão de Cascadura, nesta sexta-feira (26), na quadra da agremiação, na Zona Norte.

Ela foi coroada com um cocar simbolizando as Icamiabas, mulheres indígenas que são tema do enredo. No evento, também foram coroados o rei e a rainha da escola, Allef da Silva e Milly Pereira, respectivamente.

"Tenho certeza que nosso desfile será lindo e emocionante", destacou Katarina, que terá jornada tripla na folia. Além da Sereno, pela Série Ouro, e do Arrastão, que desfile na Série Prata, ela será destaque na Unidos da Tijuca, no Grupo Especial.