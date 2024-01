Desfiles da Série Ouro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí acontecerão nos dias 9 e 10 de fevereiro - Arquivo / Cleber Mendes / Agência O Dia

Desfiles da Série Ouro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí acontecerão nos dias 9 e 10 de fevereiroArquivo / Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 26/01/2024 18:28

Rio - A Prefeitura do Rio desistiu de interferir na escolha dos jurados dos desfiles das escolas de samba dos grupos de acesso. Em maio do ano passado, o prefeito Eduardo Paes (PSD) escreveu em sua rede social que a seleção para o desfile da Série Ouro seria realizada pela Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) e a das Séries Prata e Bronze feitas pela Secretaria Municipal de Cultura. A informação sobre a ideia ser reconsiderada foi confirmada pela Riotur nesta sexta-feira (26).

A decisão do prefeito em 2023 aconteceu após reclamações sobre as notas dadas pelos jurados nos grupos de acesso. Em outubro do ano passado, durante apresentação da prefeitura sobre o esquema especial de Réveillon e Carnaval, a promessa chegou a mantida.

No próximo ano a Riotur vai assumir o julgamento do desfile do grupo de acesso do Carnaval Carioca e a @Cultura_Rio vai assumir o julgamento da Intendente Magalhães. Decisão tomada! — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 24, 2023

Contudo, após as escolas realizarem um abaixo-assinado pedindo que a escolha continuasse com a Liga-RJ, responsável pela Série Ouro, e com a Superliga - pelas Séries Prata e Bronze -, a prefeitura voltou atrás na sua decisão. Já a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) permanecem com a escolha do Grupo Especial.

Ordem Série Ouro

Os desfiles da Série Ouro começam na sexta-feira (9) de Carnaval. Neste dia, irão desfilar, em ordem, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí: União do Parque Acari, Império da Tijuca, Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói e União da Ponte.

Já no domingo (10) vão desfilar Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha do Governador, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano.

Ordem Série Prata

O desfile da Série Prata volta neste ano para a Estrada Intendente Magalhães, que passa pelos bairros de Madureira, Campinho, Oswaldo Cruz, Vila Valqueire, Bento Ribeiro e Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. No dia 13 de fevereiro desfilarão:

1- Feitiço Carioca

2- Independente da Praça da Bandeira

3- Unidos do Santa Marta

4- Botafogo Samba Clube

5- Acadêmicos de Santa Cruz

6- União de Lucas

7- Arrastão de Cascadura

8- Vizinha Faladeira

9- Império da Uva

10- Unidos da Barra da Tijuca

11- União de Jacarepaguá

12- Acadêmicos de Jacarepaguá

13- Caprichosos de Pilares

14- Fla Manguaça

15- Acadêmicos da Rocinha

16- Arame de Ricardo

Já no dia 16 de fevereiro serão as escolas:

1- Tubarão de Mesquita

2- Independente de Olaria

3- Acadêmicos da Abolição

4- Unidos da Vila Santa Tereza

5- Renascer de Jacarepaguá

6- União Cruzmaltina

7- Tradição

8- Lins Imperial

9- Acadêmicos do Engenho da Rainha

10- Acadêmicos do Cubango

11- Alegria da Zona Sul

12- Flor da Mina do Andaraí

13- Leão de Nova Iguaçu

14- Concentra Imperial

15- Unidos do Jacarezinho

16- Acadêmicos do Dendê

Ordem Série Bronze

Assim como a Prata, a Série Bronze também percorrerá a Intendente Magalhães. No dia 12 de fevereiro desfilarão as escolas:

1- Raça Rubro-Negra

2- Unidos de Villa Rica

3- Império de Brás de Pina

4- Bangay

5- Império Ricardense

6- Império de Nova Iguaçu

7- Difícil é o nome

8- Alegria do Vilar

9- Rosa de Ouro

10- Unidos de Cosmos

11- Mocidade Unida da Cidade de Deus

12- Gato de Bonsucesso



E no dia 17 de fevereiro:

1- União do Parque Curicica

2- Acadêmicos do Jardim Bangu

3- Siri de Ramos

4- Imperadores Rubro-Negros

5- Chatuba de Mesquita

6- Unidos de São Cristóvão

7- TPM

8- Mocidade de Vicente de Carvalho

9- Acadêmicos do Peixe

10- Boi da Ilha do Governador

11- Guerreiros Tricolores

12- Unidos do Cabuçu