Gardênia Cavalcanti, musa da Grande RioDivulgação

Publicado 26/01/2024 13:56 | Atualizado 26/01/2024 13:57

Rio - A apresentadora Gardênia Cavalcanti, do programa "Vem com a Gente", da Band, marcou presença no ensaio da Grande Rio, em Caxias, Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (25). Musa da agremiação, ela mostrou ótimo preparo físico e samba no pé.



Ao lado de Adriana Bombom, que estava com a filha, Lily Nobre, Gardênia esbanjou simpatia e interagiu com os componentes da Tricolor.



Para a ocasião, a apresentadora, que também é colunista do jornal O DIA, usou um vestido de paetês bordado com pedrarias, assinado pelo estilista Sylvio Cruz.