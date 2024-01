JP Vergueiro vai comandar a transmissão dos desfiles da Série Ouro, na Band - Amanda Rod / Divulgação

JP Vergueiro vai comandar a transmissão dos desfiles da Série Ouro, na BandAmanda Rod / Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:10 | Atualizado 26/01/2024 15:15

Rio - JP Vergueiro vai comandar a transmissão dos desfiles da Série Ouro, no Rio de Janeiro, pela Band TV, ao lado de Thaís Dias. O apresentador do "Brasil Urgente Rio" e do programa "Linha de Combate" celebra o novo desafio na carreira e comenta a expectativa para a cobertura do carnaval deste ano.

"A expectativa é muito grande. É o fortalecimento de uma marca e consolidação do trabalho, de tudo que está sendo preparado. Com a abertura do Brasil Urgente Rio, veio a oportunidade de fazer o carnaval carioca, que é tão tradicional. É uma honra poder ancorar uma transmissão dessa importância", comemora o jornalista, que revela como tem se preparado para brilhar na transmissão dos desfiles.

"Estou cada vez mais me familiarizando. Tenho passado horas diariamente, estudando, mergulhando nesse universo, indo aos ensaios técnicos e vou começar a visitar os barracões, até mesmo, para conhecer e levantar histórias. São essas curiosidades do carnaval que eu amo. Poder levar para uma transmissão como essa, esse tipo de história, personagens, mas não só isso, mas toda a representatividade do carnaval e pluralidade", conclui.