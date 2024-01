Sabrina Sato exibe as curvas no ensaio técnico da Gaviões da Fiel

Rio - A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, participou do ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Sabrina desfila na agremiação desde 2004, quando estreou como musa, posto que ocupou até 2009.

Em 2010, a japonesa foi alçada ao título de madrinha da bateria, sambando à frente dos ritmistas da escola. E, desde 2018, Sabrina se tornou a rainha de bateria da Gaviões. Para o ensaio técnico desta quinta, Sabrina escolheu um biquíni preto, com detalhes em dourado, muitas correntes e plumas nas cores da agremiação: preto, vermelho e branco.

