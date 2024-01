Ale Jansen - Divulgação

Ale JansenDivulgação

Publicado 26/01/2024 11:07 | Atualizado 26/01/2024 11:09

Rio - A diretoria da Em Cima da Hora, da Série Ouro, anunciou que a escola terá uma madrinha de bateria.

A escolhida, Ale Jansen, desfilará ao lado de Davina, rainha da Sintonia de Cavalcante, liderada pelo mestre Léo Capoeira



Ale Jansen começou no samba na União da Ilha. Já atuou como diretora de ala e coreógrafa, além de ser uma das criadora do projeto Poderosas do Samba.