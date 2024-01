A Concessionária recomenda que os foliões utilizem a estação Carioca/Centro para embarque e desembarque - Divulgação

A Concessionária recomenda que os foliões utilizem a estação Carioca/Centro para embarque e desembarqueDivulgação

Publicado 25/01/2024 15:32

Rio - O MetrôRio divulgou, nesta quinta-feira (25), o esquema de funcionamento para este fim de semana de desfiles de megablocos no Centro do Rio. No domingo (28), o horário de embarque será estendido até meia-noite nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze. Os megablocos Bloco da Gold e Bloco da Lexa são as principais atrações das ruas cariocas neste penúltimo fim de semana de pré-carnaval.



Tanto no sábado quanto no domingo, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.



No sábado (27), o MetrôRio informou que irá funcionar das 5h à meia-noite. Já no domingo (28), a operação será das 7h às 23h, com extensão do horário para embarque até meia-noite nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze. As demais estações funcionarão apenas para desembarque após as 23h.



A empresa recomenda que os foliões utilizem a estação Carioca/Centro para embarque e desembarque, que estará equipada com estrutura especial de controle de fluxo e equipe reforçada. A estação Cinelândia/Centro funcionará preferencialmente para desembarque e embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC). O esquema também será adotado no próximo domingo (04).



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar das 5h às 23h30 no sábado; e das 7h às 22h30 no domingo.





Esquema de Funcionamento



Metrô - Linhas 1, 2 e 4



Sábado (27/01): das 5h à meia-noite

Domingo (28/01): das 7h às 23h, com extensão de horário para embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até meia-noite, e as demais estações apenas para desembarque após as 23h.



Transferência entre as linhas 1 e 2



Sábado (27/01) e domingo (28/01): no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema



Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sábado (27/01): das 5h às 23h30

Domingo (28/01): das 7h às 22h30